繼前一代推出「黃金蜆精加珍珠草」廣受歡迎，德昌事業強力推出第三代「黃金蜆精加珍珠草加薑黃」，高科技革命性專利配方，特別加薑黃元素，可調整體質降火氣，原價1盒1,100元，促銷包裝4盒優惠2,500元，加上高貴不貴的包裝下，希望國人可以都吃得起這項產品，每購1組，贈送女人寵愛一生，青春美麗（蔓越莓、櫻桃、巴西莓），1包30粒／30天份（股票上市製藥集團製造）。
德昌總經理林詩文表示，該產品採用來自台灣花蓮的天然黃金蜆，以高科技的濃縮萃取技術，每錠中含約100顆優良的天然蜆精華，保存完美的蛋白和鈣磷比及膽鹼，氨基酸群、肝醣、牛磺酸、鳥氨酸等營養素，另添加高麗珍珠草，專利五味子及薑黃等養身極品，特別添加紅景天、B群、維生素E，相輔相成，可具滋補強身，調整生理機能及增強體力等優點，是最佳的營養保健聖品。
該產品全程由CGMP食品大廠（製造集團）製造把關，產品通過檢驗合格標準，不含塑化劑、西藥成分及重金屬和農藥殘留，杜絕黑心產品，幫民眾把關食得安全，品質第一的標準。洽詢電話：（02）2591-7870（7線），免費專線：0800-736-736。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：