繼前一代推出「黃金蜆精加珍珠草」廣受歡迎，德昌事業強力推出第三代「黃金蜆精加珍珠草加薑黃」，高科技革命性專利配方，特別加薑黃元素，可調整體質降火氣，原價1盒1,100元，促銷包裝4盒優惠2,500元，加上高貴不貴的包裝下，希望國人可以都吃得起這項產品，每購1組，贈送女人寵愛一生，青春美麗（蔓越莓、櫻桃、巴西莓），1包30粒／30天份（股票上市製藥集團製造）。

德昌總經理林詩文表示，該產品採用來自台灣花蓮的天然黃金蜆，以高科技的濃縮萃取技術，每錠中含約100顆優良的天然蜆精華，保存完美的蛋白和鈣磷比及膽鹼，氨基酸群、肝醣、牛磺酸、鳥氨酸等營養素，另添加高麗珍珠草，專利五味子及薑黃等養身極品，特別添加紅景天、B群、維生素E，相輔相成，可具滋補強身，調整生理機能及增強體力等優點，是最佳的營養保健聖品。

該產品全程由CGMP食品大廠（製造集團）製造把關，產品通過檢驗合格標準，不含塑化劑、西藥成分及重金屬和農藥殘留，杜絕黑心產品，幫民眾把關食得安全，品質第一的標準。洽詢電話：（02）2591-7870（7線），免費專線：0800-736-736。