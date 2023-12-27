全嘉校區最大「國立中正大學」，也是唯一通過AACSB認證的高階院校，其企業管理學系在職碩士班（全方位領導決策組及管理功能精煉組），全國首創實體搭配線上課程，即日起至明（2024）年1月8日，免筆試招生報名中。

該系在職碩士班執行長鄭祥麟教授表示，中正企管系在職碩士班以課程迎合國際產業趨勢聞名，學期授課前，系內老師定會齊聚探討學期課程安排，並以滾動式調整授課內容，不以過時管理資料來填充課程；如今年全球興起AI新浪潮，系所即以「掌握AI、跨越趨勢」作為招生主題，並開立有關AI知識、應用及管理相關課程，這在其它學校是看不到的。另外，為學員及企業界管理菁英開辦的「超級CEO趨勢論壇」更是反應熱烈，學員除了汲取課堂上的知識外，也能實務性的與各界CEO直接面對面與談，對於管理實務的技能將大大提昇。

鄭祥麟指出，為了回應這波科技趨勢，中正企管系在職碩士班特將AI無法取代的能力「策略能力」、「創意能力」、與「同理能力」設計在課程中，包括策略決策、數位行銷、創意管理、大數據資管、團隊發展等，同學可自由選修，老師也非常重視學員的個案參與討論、策略趨勢分析、決策思維建立，來培養自己的問題解決思考模式。中正企管在職碩士班課程採周六上課並提供學員實體加線上的修課方式，詳情可上網搜尋「中正企管碩專班」臉書粉專。