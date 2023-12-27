怡寶教育托兒機構創辦人兼執行長侯美妗，日前為每一位小朋友預備禮物外，也特別為一些弱勢的族群，捐贈了一批耶誕好禮，讓耶誕愉悅的氣氛，能夠廣傳到更多需要被關心的角落。

侯美妗表示，耶誕佳節是一個普世歡騰的日子，也是一個與人分享愛與祝福的美好時光，大家都會以禮物來呈現愛的表達，因此在其經營的幼兒園中，也會贈送每一位小朋友精心的禮物，讓他們能感受到耶誕佳節的愉悅氣氛。

今年為了能給更多的弱勢族群，也能同時分享到這種愉悅的氣氛，特別透過了台灣長照醫學會，分送一些小禮物給弱勢族群，也藉著這「送愛」的活動，讓園區的孩童學習到施比受更為有福的功課。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，每年的耶誕節，都是普世歡騰的歡慶時光，但仍然還有許多的人，因著貧窮、戰爭、疾病等等的因素，而無法享受到耶誕佳節的歡樂，但是也可以藉著「送愛」的活動，讓更多的被遺忘的弱勢族群，同享從神而來的歡樂氣氛。

最後，在台灣基督教長老教會民生教會孫牧聲牧師的祝福下，完成了此次愉快的送愛活動。