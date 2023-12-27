第七屆盲人環台為公益而跑，12月23日上午從台北市南門國中起跑，為期16天，總距離近700公里、行經19縣市，邀請各界支持視障者與愛心陪跑員完成16天環台公益路跑，為13個社福團體募集1萬份愛心年菜，為愛與終結飢餓而跑，一起攜手互助度過寒冬。

台灣盲人環台為公益而跑協會郭瑞和理事長表示：「七年前，一群視障陪跑員為了完成高齡60多歲視障者吳春成的跑步環台夢想，一起啟動這趟不可思議的生命旅程，從一小群人到每年數千人次的參與，讓原本同為弱勢的盲人朋友，有機會以公益路跑勸募助人，讓社福團體的孩子、婦女、長者與社會弱勢，都能過一個溫暖的好年。」

今年邀請世界超馬女子冠軍蔡文雅及台灣日日馬紀錄保持人林耀彬作為領跑大使，首日陪跑還有台北市體育局蔡培林副局長、前局長李再立教授、創天使環島鐵人王仁宏等運動企業代表、後勤志工團隊與各界人士等參與支持，共同主辦台北公益路跑扶輪社賴冠儒社長表示，扶輪社的力量一直是支持盲人環台為公益而跑的最大主力，今年串聯全台更多的扶輪力量，擴大至6個地區，共同主辦扶輪社增加至9個，首次突破一百個扶輪社參與。

今年勸募目標為13家社福團體募集1萬份愛心年菜，每份年菜以1,000元為認捐單位，包含自閉症總會、惠明視障者教養院、宜蘭自閉症協會、匠愛家園、牧心智能發展中心、花蓮家扶中心、仁友愛心家園、香園教養院、聖十字架療養院、雲林特殊教育學校、若竹兒基金會、善牧基金會、台灣視多障協會等。最新動態請上盲人環台官方FB粉專，捐款支持請上官網：https://www.17run.org.tw/donation.html。