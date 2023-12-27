永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，今年有24家店業績突破1億元，再次刷新紀錄。這24位「億級店東」則分享永慶加盟總部提供的五大成功關鍵：誠實品牌力、跨品牌聯賣、科技創新、行銷優勢及共享文化，是幫助他們創業之路走得穩健的關鍵因素。

特別是「誠實品牌力」，獲得多位店東長認同。永慶不動產竹北遠百統誠加盟店東楊翔宇、有巢氏房屋林口捷運站前加盟店東黃耀輝、永慶不動產林口站前加盟店東陳明勇同聲表示，好環境才能創造好業績。董事長孫慶餘的遠見和策略，翻轉加盟環境，尤其是對「誠實房仲」的堅持，帶領大家越走越穩健。上月孫慶餘被國際媒體《Tatler》評選為「2023亞洲最具影響力人物」，讓集團夥伴皆與有榮焉。

永慶不動產桃園寶慶喆禮加盟店東趙儀君、台慶不動產北高華夏鑫富加盟店東黃奕家認為，加盟總部在系統上持續進化、聯賣環境完善，還打造出共享共好的企業文化，是在前東家沒有感受的團隊氛圍，也成為他們在創業路上的最強後援。

永慶不動產農十六凱璿加盟店東周文惠、永慶不動產高雄博愛同盟加盟店東鄔綺琳也指出，永慶集團的強大品牌力，讓他們更容易接觸高端客戶並贏得信賴，且總部對服務品質的要求，讓經紀人贏得消費者的廣泛好評。