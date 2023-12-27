玉山連續12年舉辦「資源流通愛心義賣活動」，由玉山志工主動發起並募集全新、二手義賣品，舉辦競投標及義賣活動，不僅是響應公益，更是資源再利用落實環保永續的具體實踐。
今年愛心義賣活動共募集8,370項全新及二手物品，包括日常用品、兒童繪本、人氣公仔玩具、3C家電及藝術收藏等。除可透過實體一般商品區、線上投標專區等選購義賣品外，在競標活動上更設計各種競標資格、創意搶標互動環節，為活動增添樂趣，在得標喜愛物品同時也能將愛心化為實質幫助。此次共逾5,500人次參與，義賣及愛心捐款所得逾900萬元，將全數用於「玉山關懷學童專案」。
玉山關懷學童專案自2012年啟動，至今已累計幫助超過12.3萬名學童，透過每學期定額補助，支持經濟弱勢、家庭突遭變故學童，減輕教育支出的壓力，協助購買文具、書籍、參與班級活動等，讓孩子們能快樂學習並能參與校內外活動。
企業社會責任是玉山對這片土地許下的承諾，玉山金控及玉山銀行長期以來在慈善關懷、環境保護、學術教育、體育發展、人文藝術各方面都積極參與投入，結合玉山人的力量，舉辦愛心義賣已成為玉山同仁在年底最期待的活動之一。
傳播知識就是傳遞幸福，玉山長期投入學童教育，希望每個孩子都能快樂學習，累積知識與能力成為國家未來希望，玉山志工發起愛心義賣，捐出的每一項物品、參與義賣、擔任服務志工都代表著一份愛心，透過資源互通與轉動，以具體行動實踐環境保護與慈善關懷，帶動台灣社會更多正面力量。
玉山金控董事長黃男州表示，玉山矢志成為綜合績效最好，也最被尊敬的企業，玉山人要成為世界一等公民，透過募集捐助義賣品、籌備活動、擔任活動志工、參與捐款及競標活動等方式，將愛心轉為實際行動，落實慈善公益及環保永續，以一份愛牽引更多的愛，用愛心照亮需要資源的各個角落，讓台灣有更美好的未來。
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