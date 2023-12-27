【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca；AZ)在周二表示，將以高達12億美元的價格收購中資的亙喜生物科技(Gracell Biotechnologie)，AZ將進一步推進在細胞治療的雄心，並加強在中國的業務。中國為全球第二大藥品市場。
該收購交易對亙喜的估值為每股普通股2美元，或每股美國存託股票10美元，較該公司12月22日最後收盤價溢價61.6%。亙喜為那斯達克上市公司。
而如果亙喜達到某些監管的里程碑，股東將獲得每股普通股0.3美元的不可交易或有價權利。
亙喜目前在美股盤前交易為上漲60.3%，報9.92美元。
亙喜的CAR-T細胞治療法是從病患體內提取抗病白血球(稱為T細胞)，經過重新設計以攻擊癌症，然後回輸到體內。
HC Wainwright析師Emily Bodnar說，由於AZ不像諾和諾德(Novo Nordisk)或吉利德(Gilead)那樣地涉入該領域，這可能是AZ更加地參與細胞治療法的方式。
AZ還將獲得亙喜截至2023年9月30日的現金、現金等價物和短期投資2.341億美元。該交易將在2024年第一季完成。
據媒體在今年六月的報導，AZ已經在準備分拆中國地區的業務。
AZ在上個月對中國的誠益生物(Eccogene)同意了一種實驗性抗肥胖藥物的許可協議；並於8月宣布與康希諾生物(CanSino Biologics)就信息RNA技術疫苗項目達成了代工生產協議。
AZ執行長Pascal Soriot在今年稍早還宣布，與中國數家公司簽署了三項授權協議。此皆顯示了AZ對中國市場的重視。
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