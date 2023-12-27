【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)將2050淨零排放納入永續發展藍圖，科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）於近日通過中國信託金控遞交的科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT），減碳目標除涵蓋旗下子公司，更納入中信銀行海外分行與遍布於美國、加拿大、日本、菲律賓及印尼等子行之投融資資產，為臺灣金融業通過SBTi審查據點遍及最多國家的業者。

SBTi規定企業須於承諾SBTi遞交目標後兩年內完成資產碳盤查及遞交目標，經SBTi審核設立目標之範圍、資產類別及目標值，全數符合標準使得通過。SBTi目標為控制2050年較工業革命前全球溫度升溫攝氏1.5度內，中信金控以2021年為基準年，運用碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）方法學完成六大類資產碳盤查，再依SBT方法學設定減碳目標，範圍涵蓋旗下子公司中國信託銀行、台灣人壽保險公司、中國信託綜合證券及中國信託創投公司，更納入海外據點之投融資資產，自身營運預計2035年達到碳排減降63%；融資部份，商業不動產、發電業客戶須於2035年前達到碳排強度減降82%至86%，其他非發電業中長期放款客戶與投資標的則設定於2027年前企業氣溫評級下降攝氏0.3至0.5度。

金融業主要碳排來自於範疇三之投融資財務碳排，中信金控落實財務碳排管理機制，並持續提升氣候風險管理能力，首先辨識高碳排產業，今年董事會通過2035年投融資撤出燃煤開採產業聲明，同時積極與客戶議合，本次針對投融資部位之商業不動產、綜合發電業、發電業專案融資、中長期一般企業融資及上市櫃股票投資分別設定碳排強度及溫度目標，其中中長期一般企業融資已納入所有產業，針對石化燃料相關產業之覆蓋率更高達100%。同時持續透過教育訓練推廣，提升業務單位與客戶議合能力，並加強管理單位對財務碳盤查及減碳路徑管理方法學的認知，使海外子行亦能依該目標管理其減碳路徑。自身營運部分，中信金控於中國信託金融園區採用冷卻樑板送風與儲冰系統、LED燈具等，提升能源使用效率，今年7月開始綠電轉供，預計達200萬度，並規劃2025年中國信託金融園區100%使用再生能源。

此外，中信銀行發展ESG（Environmental, Social, Governance）資金組合式貸款並取得創新專利，進一步發揮轉型金融力量支持投融資標的低碳轉型，率先投入離岸風電、太陽能光電案場、事業廢棄物固態再生燃料電廠，引導資金投入低碳產業，降低投融資組合碳排。近期亦成為台達能源股份有限公司綠電平臺夥伴，協助企業綠電買賣需求，提升綠電使用比率。本次核准之SBT減量目標涵蓋海外分子行，代表中信金控展現決心，以實際行動推動全球業務低碳營運，藉由國際化的金融商品與服務，協助海內外客戶邁向低碳轉型，後續將於每年發布之《永續報告書》與中國信託網站揭露目標達成情形，持續推動2050淨零排放。