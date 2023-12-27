【時報-台北電】美股續漲將激勵多軍士氣，台積電ADR上漲1.26%。台積電(2330)今開盤漲1元，早盤最高588元平了新高價。台股在AI族群仁寶(2324)為首的電子類股及航運類股長榮(2603)領軍開高下，續創今年新高。集中市場早盤盤中漲逾60點至17817點，亦創下逾一年半新高，技術面續強。

聖誕假期過後，周二美股延續上漲力道，主要指數全數上漲，漲幅介於0.42%至1.81%，以費半指數表現最為強勁，標普500指數盤中觸及2022年1月以來新高。

台股周二開高走高，創今年新高，集中市場終場上漲146.89點，漲幅0.83%，收在17751.73，成交金額萎縮至2264.32億元。指數日K連五紅。

國票投顧表示，英特爾獲准於以色列建設晶片廠，股價上漲逾5%，可望激勵今日AI PC概念股表現。此外，紅海危機持續升溫，周二有貨櫃船再度遭到攻擊，短期運價恐持續走揚，貨櫃航運股短線可留意。

國票投顧提醒，今日為台指期結算日，觀察買權最大未平倉量落在17750點，但有往17800點退守的跡象，今日台股可望延續上漲力道，惟上漲空間可能相對有限，預期盤中走勢應較為膠著，應避免積極追價，留意權值股、主流族群表現，以及量能變化，作為短線多空依據。

凱基投顧分析，周二台股突破17743高點，短期5、10日均線翻揚，短多或將延續，20日均線具強勁支撐。進入年底、外資休假，本周最後幾個交易日台股恐將持續低量，雖指數短多延續，但由於量價、指標皆呈現背離，續漲空間恐有限，操作勿過度追高，宜採回檔逢低留意。電子領先金融、非金電創下新高，聚焦AI PC、面板、IC設計、矽智財IP、半導體封測材料、記憶體製造；非金電焦點仍在航運股，能否續攻仍然有待觀察。（編輯：沈培華）