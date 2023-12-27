【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)第五屆《2023年台灣大永續論壇》登場，總經理林之晨提前預告，台灣大將在明年第一季推出的「認證二手機專案」，以綁約專案型式，首批銷售iPhone 12到14系列機款，更首創12個月保固，用實際行動力挺循環經濟。
台灣大總經理林之晨表示，台灣大合併台灣之星，關閉一套3G網路，整併重複的4G基地台，再減少一套完整5G網路建置，預計每年可省電1到2億度。另外，號召利害關係人，將減碳擴及範疇三，輔導供應鏈制定SBT減碳路徑，攜手千萬用戶響應循環經濟，預計明年第一季推出的「認證二手機專案」，延長手機使用週期，減少電子廢棄物，透過台灣大專業認證，提高社會大眾購買二手機的意願。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔談到，根據統計，2022年全球手機銷量達11.65億支，其中手機回收率低於15%，由於手機成分包含多種貴金屬，因此，廢棄手機造成碳排量高。根據台灣大內部統計，2023年舊機回收數量達40,059支，為2022年的四倍，台灣大觀察，回收手機中iPhone為最大宗，占比近8成，果粉換機頻率高，使用週期約2年，造成許多二手手機流入市場。為提升手機循環再利用比例，台灣大落實循環經濟，同時減輕消費者購機負擔，預計明年第一季在網路門市推出「認證二手機專案」，以綁約專案型式，首批銷售iPhone 12到14系列機款，並附上專業認證包裝及全新配件，首創12個月台灣大保固，號召用戶響應循環經濟，延續手機使用週期。
台灣大哥第五屆《2023年台灣大永續論壇》，以「低碳變革x綠電轉型，循環驅動淨零新世界」為題，邀產官界重量級專家與談，分享從產業發揮永續影響力。
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