【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17766.73點，漲15.00點；總計464家漲、166家跌、186家持平；委買4330626張、委賣2029877張；總成交值20.34億元。

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