【時報記者任珮云台北報導】港系外資出具台股最新策略報告，強調半導體的強勢回歸對2024/25加權指數表現至關重要。該外資點選10檔青睞個股包括：台積電(2330)、致茂(2360)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、帆宣(6196)、鴻海(2317)、台達電(2308)、智邦(2345)、緯創(3231)、仁寶(2324)等。

外資指出，台灣的總統（和立委）選舉將於1月13日舉行。最近的民調仍顯示現任副總統（民進黨候選人）賴清德保持對兩位反對派候選人的明顯領先地位。民進黨的勝選（現狀）已經被市場充分價值化（但要留意在農曆新年期間波動可能較高）。

台股指數今年上漲24％（科技上漲35％，金融14％，非科技6％）均遞增。新台幣今年以來貶值2％（但最近開始升值），在2020-22年賣超超過700億美元後，外資在2023年迄今淨買超逾60億美元。

該外資預測，科技在2024年將繼續表現優異。未來幾年外資將流入台灣高度敏感/競爭力/市場份額快速增長領域，例如：人工智慧/先進半導體、數據中心、汽車IC（半導體2024年循環回升）。外資依以下方式分組首選台股的個股:

一、循環回升-被低估（相對於歷史）的首選股票，將受益於半導體/科技的廣泛反彈（周期性上升），並且在良好的長期競爭地位 -華通(2313)（全球封裝測試領先者）、環球晶(6488)（晶圓製造商最受益於增加的記憶體產量）、台積電(2330)（加上高性能/AI增長）、聯電(2303)（廣泛暴露於智能手機、個人電腦、數據中心、汽車）。

二、產品特定動力：具有穩健的長期增長前景的股票-億光(2393)（電動車+AI/半導體增長）、台達電(2308)（電動車+廣泛市場暴露）、鴻海(2317)（iPhone、伺服器、電動車等）、聯發科(2454)（5G大眾市場升級、高端AI升級）和仁寶(2324)（個人電腦、伺服器/網絡、自駕汽車邊際擴張）。

三、人工智慧派對持續進行中 - 人工智慧需求尚未滿足，緯創(3231)、智邦(2345)、緯穎(6669)和英業達(2356)。

四、小型股—伊雲谷(6689)（回歸強勁的年增長銷售）和帆宣(6196)（在2025年可望加速增長）。