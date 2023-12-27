【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●蘋果周二收跌0.28%，為193.05美元。美國總統拜登最終還是沒有推翻美國國際貿易委員會（ITC）對蘋果兩款最新智慧錶Series 9和Ultra 2的銷售禁令，該消費電子巨頭宣布提出上訴。同時蘋果也向美國聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，要求暫停該禁令至少兩周時間，直到美國海關暨邊境保衛局（CBP）判定重新設計的智慧錶是否仍侵犯醫療設備公司Masimo的血氧監測專利。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在與專家討論後決定不撤銷ITC對蘋果智慧錶的禁令。該銷售禁令於12月26日生效。

●英特爾勁揚5.2%，收在50.50美元。根據聯合聲明，英特爾計畫在以色列南部打造一座耗資250億美元的新晶片廠，而這項以色列史上規模最大的企業投資案將獲得其政府高達32億美元的獎勵補助。英特爾表示將在距離加薩42公里處的Kiryat Gat建造這座新廠，並稱之為「促進全球供應鏈韌性的重要部分」。這座新廠預計於2028年啟用並營運至2035年。

●曼聯（Manchester United）股價上漲3.4%，億萬富豪Jim Ratcliffe達成以每股33美元收購該足球隊25%股份的交易。

●美光漲0.66%，收在87.06美元。該美國半導體大廠宣布與中國國企福建晉華達成和解，將在全球撤銷所有彼此間的訴訟。

●亙喜生技（Gracell Biotechnologies）飆漲60.3%。阿斯特捷利康（AstraZeneca）宣布將以12億美元收購這家中國生物製藥公司。