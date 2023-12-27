接近2023年封關日，台股表現依然強勁，周二收盤創下今年新高後，今（27日）以17766.73點開出，隨後上漲超過50點，權值股台積電漲2元，觸及588元，AI族群穩健，仁寶續漲逾1%，廣達也漲將近1%。

台股昨（26日）上漲146.89點，收在17751.73點，再創今年新高，成交值為2264.32億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超189.11億。自營商賣超15.95億，投信買超24.55億，外資及陸資買超180.51億。

美股四大指數皆收紅，道瓊漲159.36點（或0.43%）至37545.33點，那斯達克指數漲81.60點（或0.54%）至15074.57點，標普500指數漲20.12點（或0.42%）至4774.75點，費城半導體指數勁揚74.60點（或1.81%）至4207.45點。

#台積電 #仁寶 #緯創 #廣達