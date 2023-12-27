接近2023年封關日，台股表現依然強勁，周二收盤創下今年新高後，今（27日）以17766.73點開出，隨後上漲超過50點，權值股台積電漲2元，觸及588元，AI族群穩健，仁寶續漲逾1%，廣達也漲將近1%。
台股昨（26日）上漲146.89點，收在17751.73點，再創今年新高，成交值為2264.32億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超189.11億。自營商賣超15.95億，投信買超24.55億，外資及陸資買超180.51億。
美股四大指數皆收紅，道瓊漲159.36點（或0.43%）至37545.33點，那斯達克指數漲81.60點（或0.54%）至15074.57點，標普500指數漲20.12點（或0.42%）至4774.75點，費城半導體指數勁揚74.60點（或1.81%）至4207.45點。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：