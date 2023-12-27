第17屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」於12月26日在台大醫院國際會議中心舉辦，安泰銀行獲評為「信用資訊安控」之績優機構，受頒「金安獎」殊榮，由安泰銀行（2849）總經理張振芳代表受獎。
為推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全，聯徵中心自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行「信用資訊安控」、「報送信用資料」及「信用資訊查詢」表現績優者，分別頒發獎項，藉以獎勵績優會員機構及其績優人員，對於締造台灣優質信用交易環境之貢獻。
安泰銀行總經理張振芳表示，這次獲得聯徵中心及主管機關金管會、銀行公會等之肯定，成為今年信用資訊安控類銀行組金安獎得主，對安泰銀行長期致力於風險管理的高標準要求，以及組織執行力落實之努力，是莫大的鼓舞，未來更會精進追求高品質的作業。
鑒於信用資訊查詢及使用攸關客戶權益，安泰銀行在信用資訊安控上，採取預防、偵測及應對三大風險管理思維。在資訊設備上，提升電腦系統功能，透過自動化及組合式查詢方式，降低作業錯誤，並強化程式檢核功能；在流程優化上，持續辦理聯徵查詢員工教育訓練，提升作業品質並落實定期性查核機制；在安控上，強化資訊安全保密，透過扎實的員工教育訓練，宣導個資保密重要性、資料管控及銷毀的標準作業程序，以確保聯徵查詢資料妥善利用。
安泰銀行以「速度、專業、信賴」的核心理念，不斷精進法令遵循及個人資料保護的落實、內稽內控的管理、風險控管的執行，並努力提升客戶服務與權益。誠信價值是金融業永續經營獲得客戶信賴之關鍵，未來安泰銀行將持續落實永續金融，為客戶、股東及員工等利害關係人創造多贏。
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