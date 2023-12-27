「相愛容易，相處難。」全台每年約有5萬對配偶離婚，當婚姻觸礁，夫妻商談離婚之際，還有分產和子女撫養費要一起處理，使得離婚難上加難，纏訟多年的案例不在少數。當婚姻已成往事，如何讓感情歸感情、財產歸財產，子女的照顧也有彼此可信任的機制，成了平和分手並互給祝福的關鍵。

法定財產制下，當夫妻的婚姻關係終止，正常情況須就雙方剩餘財產計算之差額平均分配，「婚前財產」和「婚後受贈及繼承的財產」不列入計算。然而實務上，家庭生活開銷用的是哪些資金、剩餘財產是否為婚前財產，恐是各說各話；或者，夫妻離異時孩子還小，一方為主要照顧者，另一方應負擔子女生活及教育費，即便契約或協議訂得嚴謹，日後負擔費用那方二手一攤的仍不少。因此，預先以信託專戶進行規劃，不僅可減輕離婚時分產困擾，亦可為子女生活及教育費帶來保障。

台北富邦銀行執行副總吳薏菱表示，信託有兩大好處：一、「清楚的帳務」，信託專戶的財產委託人明確，且財產交付日期能溯源確認。二、「留存」，婚前財產可透過信託專戶保管、非必要時不動用，這些錢屬於「不能請求的財產」，萬一離婚分產時可全身而退。

北富銀信託專家指出，要留住信託專戶的婚前財產，可不約定每月撥款，當不得不動用時，由於父母為信託委託人或信託監察人，此時僅需線上申請並經其同意後，即可快速取得資金；若信託專戶設立目的為照顧年幼子女生活，建議約定每月撥款，專款專用，輔以線上申請特別給付，增加資金運用的彈性。

北富銀信託服務已可線上查詢財產即時餘額，資訊透明，不論委託人或信託監察人都能享有便捷又安心的服務體驗。