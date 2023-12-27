金融聯合徵信中心第十七屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」於12月26日舉辦。合作金庫銀行連續二年榮獲為執行「信用資訊安控」之績優機構，獲頒「金安獎」，由金管會主任委員黃天牧頒發獎項，合作金庫銀行總經理蘇佐政代表受獎。

聯徵中心信用資料庫協助金融機構徵信查調取得即時、完整、一致與正確的信用資訊，對於提升我國整體金融機構授信業務的徵審品質功不可沒！為獎勵績優會員機構及其績優人員對於落實信用資訊安全與保密及提升資料報送品質之貢獻，該中心自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行「信用資訊安控」、「報送信用資料」及「信用資訊查詢」表現績優者分別頒發「金安獎」、「金質獎」及「金優獎」。

此次再度獲頒「金安獎」顯示合作金庫銀行於執行「信用資訊安控」之努力獲得肯定，鑒於信用資訊攸關客戶權益，合作金庫銀行未來仍將強化信用資訊安控管理，持續完善信用資訊查詢作業規範、優化查詢作業流程、執行內部稽核制度及加強員工信用資訊查詢相關教育訓練，以落實信用資訊正確使用及客戶資料保密。

獲獎是一種肯定更是一種責任，合作金庫將以「取之於社會、用之於社會」的精神回饋社會大眾，並秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念全心服務，持續配合政府政策，扶植中小企業，支持臺灣經濟成長。為善盡企業社會責任亦長期支持多項公益活動，扶持體育發展，並積極關注永續發展議題，致力落實永續相關作為，貫徹永續經營理念。