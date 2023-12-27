隨著疫情在2023年解封，相信大家可能忙著出國，或是相約親朋好友大啖美食、血拼，畢竟被疫情鎖了三年，難免會出現報復性消費，只是，當有了支出消費，物價通膨又居高不下，相信應該發現存款漸漸縮水，建議趁著農曆過年前做好盤點及計劃，為2024年財務目標更向前邁進。

回顧2023年，台灣ETF市場成長迅速，根據統計，2023年資金持續轉進台股ETF，台股ETF數量也從24檔翻倍至48檔，總規模達到新臺幣1.2兆元，顯示越來越多投資人加入投資台股ETF的行列，包含許多年輕的投資人也躍躍欲試，加上ETF交易相對簡單、成分股組合較透明等投資優勢，台股ETF進而成為金融投資產品的熱門首選之一。

年輕人進行投資理財，莫非是希望資產能夠有長期的成長、逐步累積財富，此時便應該考慮到投資的複利效果。經過複利效果的累積，如果時間再拉長，則複利效果帶來的財富差距將更加可觀。

另外也有愈來愈多年輕人選擇用定期定額存股方式來投資台股市值型ETF，主因市值型ETF均衡佈局連續穩定配息的各產業龍頭股票，將領到的股息再投入，等於多了一筆資金放大投資本金，而股價也有機會隨著各產業龍頭營收增長而上漲。另外市值型ETF運用等權重方法建構投資組合，透過等比例投資各產業龍頭股的特色，利於有效分散產業波動，且當投資組合重設各產業之等權重比例時可達資產配置的再平衡，將漲多成分股獲利落袋、加碼漲幅落後的成分股，達到資產增值效果。

至於配息型ETF基金，因可創造現金流，近期也成為熱門投資選項，惟此類基金可能比較不適合正在累積財富的年輕投資人，而較適合有固定現金流需求之投資人，且應留意的是基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇此類ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能稀釋股息，投資人在布局此類ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。

最後再次提醒年輕投資人，從投資成功經驗談可看出，持續規律控制開銷並挪出資金投資，且挑選適合自己的投資商品，有助建立被動收入，無論金額多寡，經過時間的複利效果，將有機會享有豐盛的收穫。（兆豐投信提供，記者陳欣文整理）