日圓連月疲弱，加上冬季日本是熱門旅遊地點，吸引大批遊客塞爆成田機場，日圓12月已經脫離今年最低點的「0.21」字頭，公股銀提醒，市場預期日本將結束負利率，同時美國通膨持續放緩，有利日圓後續走勢，日圓看漲趨勢不變；民眾換日圓要看準相對低點時機。

以臺銀牌告日圓現金賣出匯率來看，今年最低點目前在11月23日的0.2149，進入12月，由於市場評估日本可能準備結束負利率政策，以及美國聯準會明年正式結束升息循環、甚至降息的可能性提高，美元兌日圓震盪偏弱，12月14日日圓現金賣出匯率一度漲到0.2242，接近下半年高點、7月28日的0.2282，不過隨即又下修，26日營業時間最後報價為0.2217。

公股銀指出，以美元兌日圓觀察，上周「先上後下」，原因為日銀宣布維持政策利率以及殖利率曲線控制（YCC）政策不變，也未釋放結束負利率政策的訊號，日銀總裁植田和男重申，需要等待更多數據，目前很難制定退出計畫，亦即一月發生轉向的機率很低，日銀的鴿派立場以及會議後缺乏指引的作法，削弱市場對於近期取消負利率的預期，美元兌日圓一度上漲；不過，隨後美國公布PCE物價指數，顯示通膨持續緩降，美元兌日圓漲幅也收斂。

對於短期日圓走勢，公股銀分析，由於日本政府略微上調了2023年的經濟增長預期，當經濟表現佳，有助提升企業明年調薪的意願。

此外，日本政府最新報告也預測，2024年日本收入增長速度將高於通膨率，預估通膨率約2％，代表實質薪資有望正成長，因此市場仍預期日本即將結束負利率。

另外，美國近期公布相關數據皆顯示通膨持續放緩，強化市場對於聯準會3月降息的預期，美日利差持續縮窄，就有利日圓後續走勢，公股銀評估，日圓看漲趨勢不變。