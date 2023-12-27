時報-商情早報
1.Fed有望降息 紐約期金上漲。
2.LME:適逢英國耶誕連續假期 LME基本金屬期貨休市。
3.NYMEX:2月輕質原油漲2.01美元，每桶為75.57美元。
4.西德州原油漲2.55美元，每桶為75.84美元。
5.12/26英國贈禮節假期，海運運費指數休市。
6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲1.40美分。
7.NYCE:3月棉花漲0.29美分，每磅為80.05美分。
8.CBOT:1月黃豆粉漲3.60美元，每公噸為403.20美元。
9.12/26TRJ-CRB上漲2.04，為268.63。
10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.59美元，漲0.42美元。
商情綜述:
1.貴金期貨-Fed有望降息，周二紐約期金上漲；因市場預期美國聯準會(Fed)明年有望降息，致美元指數與10年期公債殖利率雙雙下跌，同步支撐金價微幅上揚；終場收盤報價，2月黃金漲0.70美元，報每盎司2069.80美元；3月白銀跌0.17美元；1月白金漲13.80美元；3月鈀金跌34.30美元。(王思涵整理)
2.LME基本金屬-適逢英國耶誕連續假期，LME基本金屬期貨休市；綜觀一周金屬走勢，因主要原材料生產國幾內亞的一個油庫發生爆炸後，提高了最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦供應中斷的可能性，引發了供應擔憂，加上，美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致上周倫敦(LME)鋁價一度漲觸近3個月以來新高。終場上周五期鋁上漲82美元；期銅下跌22美元；期錫下跌287美元；期鎳下跌379美元；期鋅上漲54美元；期鉛下跌3美元。(呂方維整理)
3.原油期貨-周二歐美原油期貨漲逾2%，市場權衡紅海航運船隻，可能導致原油供應嚴重中斷，以及寄望降息能夠促進經濟增長，並帶動對燃料需求，國際油價強勁反彈走高，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲2.01美元，報75.57美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲2美元，報81.07美元/桶。(鄧凱綺整理)
4.航運指數-適逢贈禮節假期，周二BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢；截至上周五(12/22)收盤價，BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)
5.橡膠期貨-料供應短缺，周二大阪期膠漲逾3周新高；隨著歷經連日暴雨，泰國南部多個省份遭遇嚴重洪患，這可能影響天然橡膠供應。加上中國政府表示，已確定了第二批公共投資項目藉此提振經濟，亦連帶激勵主要貿易夥伴日本，致終場大阪期膠漲逾3周新高；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.7%，報每公斤249.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.3%，報每公斤147.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.5%，收於每噸13840元人民幣。(王聖為整理)
6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥漲逾3%，且創五周多來最大單日漲幅，因市場對烏克蘭襲擊俄羅斯一艘大型油輪後，引發黑海潛在航線問題做出反應，另外，原油上漲的支撐，大豆價格也走高，玉米價格堅挺，終場3月小麥漲20美分，3月玉米漲7.25美分，1月大豆漲13.5美分，1月黃豆油跌0.62美分，1月黃豆粉漲3.6美元。(倪淑茹整理)
7.棉花期貨-美元疲軟，周二ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌0.1%，增加投資人以美元計價的棉花更加便宜，以及國際油價與美股上漲，同步令期棉為連3日上揚；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.36%，報每磅80.05美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.13%，報每公噸15465人民幣。(王思涵整理)
8.鐵礦石期貨-需求前景提升，鐵礦石上揚；因最大鋼鐵消費國中國，最高規劃機構上周表示，已根據十月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，目的用以提振經濟，投資者預期北京當局或將提出更多經濟刺激政策措施的希望，帶動需求前景提升，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月漲0.31%，報每噸136.59美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.05%，報每噸914人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：