時報-商情早報

1.Fed有望降息 紐約期金上漲。

2.LME:適逢英國耶誕連續假期 LME基本金屬期貨休市。

3.NYMEX:2月輕質原油漲2.01美元，每桶為75.57美元。

4.西德州原油漲2.55美元，每桶為75.84美元。

5.12/26英國贈禮節假期，海運運費指數休市。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3上漲1.40美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.29美分，每磅為80.05美分。

8.CBOT:1月黃豆粉漲3.60美元，每公噸為403.20美元。

9.12/26TRJ-CRB上漲2.04，為268.63。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸136.59美元，漲0.42美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-Fed有望降息，周二紐約期金上漲；因市場預期美國聯準會(Fed)明年有望降息，致美元指數與10年期公債殖利率雙雙下跌，同步支撐金價微幅上揚；終場收盤報價，2月黃金漲0.70美元，報每盎司2069.80美元；3月白銀跌0.17美元；1月白金漲13.80美元；3月鈀金跌34.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-適逢英國耶誕連續假期，LME基本金屬期貨休市；綜觀一周金屬走勢，因主要原材料生產國幾內亞的一個油庫發生爆炸後，提高了最大消費國中國，冶煉廠鋁土礦供應中斷的可能性，引發了供應擔憂，加上，美元指數下跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，帶動技術性買盤，致上周倫敦(LME)鋁價一度漲觸近3個月以來新高。終場上周五期鋁上漲82美元；期銅下跌22美元；期錫下跌287美元；期鎳下跌379美元；期鋅上漲54美元；期鉛下跌3美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二歐美原油期貨漲逾2%，市場權衡紅海航運船隻，可能導致原油供應嚴重中斷，以及寄望降息能夠促進經濟增長，並帶動對燃料需求，國際油價強勁反彈走高，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲2.01美元，報75.57美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲2美元，報81.07美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-適逢贈禮節假期，周二BDI指數休市；綜觀近一周乾散貨運市場走勢，受累於太平洋及大西洋區需求疲軟，令波羅的海乾散貨BDI指數於上周四(12/21)呈連續7個交易日收黑，然隔日因太平洋區貨盤趨於穩定，故BDI指數出現微幅反彈態勢；截至上周五(12/22)收盤價，BDI指數上漲7點，收2094點，漲幅0.3%；BCI指數上漲37點，收3398點，漲幅1.1%；BPI指數下跌6點，收作1909點，跌幅0.3%；BSI指數下跌9點，收作1369點，跌幅0.7%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-料供應短缺，周二大阪期膠漲逾3周新高；隨著歷經連日暴雨，泰國南部多個省份遭遇嚴重洪患，這可能影響天然橡膠供應。加上中國政府表示，已確定了第二批公共投資項目藉此提振經濟，亦連帶激勵主要貿易夥伴日本，致終場大阪期膠漲逾3周新高；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.7%，報每公斤249.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.3%，報每公斤147.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.5%，收於每噸13840元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥漲逾3%，且創五周多來最大單日漲幅，因市場對烏克蘭襲擊俄羅斯一艘大型油輪後，引發黑海潛在航線問題做出反應，另外，原油上漲的支撐，大豆價格也走高，玉米價格堅挺，終場3月小麥漲20美分，3月玉米漲7.25美分，1月大豆漲13.5美分，1月黃豆油跌0.62美分，1月黃豆粉漲3.6美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元疲軟，周二ICE棉花期貨漲近1%；受惠於美元指數下跌0.1%，增加投資人以美元計價的棉花更加便宜，以及國際油價與美股上漲，同步令期棉為連3日上揚；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.36%，報每磅80.05美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.13%，報每公噸15465人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景提升，鐵礦石上揚；因最大鋼鐵消費國中國，最高規劃機構上周表示，已根據十月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，目的用以提振經濟，投資者預期北京當局或將提出更多經濟刺激政策措施的希望，帶動需求前景提升，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月漲0.31%，報每噸136.59美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.05%，報每噸914人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)