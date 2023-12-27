【時報-台北電】儘管外資放假使台股量縮，但周二(26日)電金傳權值普漲，收盤仍改寫年內新高，封關行情看俏。台股今年來累計上漲3614點、史上次高。

資金行情發酵，新台幣升破31.1元，往31元整數價位靠攏。

加權指數終場上漲146.89點或0.83%、收17751.73點；成交值略減至2264.32億元。外資26日買超台股180.52億元，內外資齊心。

盤面上聚焦航運、面板、IC設計、AI PC。聯發科(2454)成功闖關千元，台股重現12千金，高價股振奮。

群益投顧指出，大盤昨日開高走高、創波段新高，美中不足的是，量能因外資休假而偏低，但均線多頭架構可望發揮一定支撐效果，暫利偏多震盪表現機會。

群益投顧認為，加權指數後續還有見高機會，投資主軸在大型股、高價股的可能較高，聯發科站穩千金為指標，封關行情則偏多看待。預期指數區間落在17500-18000點。電子聚焦元月CES展AI PC概念，IC設計、電子五哥、NB品牌。(編輯：廖小蕎)

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