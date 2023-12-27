【時報記者王逸芯台北報導】聖誕假期過後，投資人持續期待美國Fed將於明年第一季降息，美股四大指數收漲，標普500指數持續逼近將近兩年前所創的歷史高點。台指期開漲0.04%、電子期開漲0.14%、金融期開跌0.02%。

今日為台指期結算日，觀察買權最大未平倉量雖然落在17750點，但有往17800點退守的跡象，今日台股仍可望延續上漲力道，惟上漲空間可能相對有限，預期台股今日平盤附近開出後，將震盪墊高，盤中走勢應較為膠著，今日應避免積極追價，留意盤面權值股、主流族群表現，以及台股量能變化，作為短線多空依據。

元富期貨表示，台指昨再創今年新高點，站穩在所有均線之上，且均線維持多頭排列走勢，整體多方架構明確。除此之外，VIX指數由13.83下降至13.58、下降了0.25，顯示市場避險情緒有收斂，有利於後續多頭續攻。

時序來到12月最後一週，此時適逢聖誕佳節，外資進入休假模式，台股將由內資主導，推測中小型股具備表現機會。