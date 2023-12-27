展望2024年，日股、日圓都是公股銀看好的投資標的。公股銀表示，日本政府積極釋出的各項經濟對策，有望穩定通膨與支撐景氣，日本企業若進一步加薪，有助創造良性的消費循環，同時日本央行貨幣政策循序漸進、日圓緩升，締造穩定的金融環境，低估值與高成長，都讓日股表現值得期待。
公股銀指出，日本內閣府的12月經濟月度報告分析，經濟將以溫和速度復甦，對於企業經營狀況，則預計營收成長將超過通膨，在私人消費和資本支出等內需強勁的支持下，預估2024財年日本名目GDP將首次突破600兆日圓，這也是日本政府十年前設下的目標，同時，上調總體物價至3％。
多家國銀皆認為，明年春鬥薪資漲幅將影響央行後續動向。雖然日本整體通膨率，自2022年4月以來即穩定在2％之上，但主要是靠進口成本上漲所驅動，實質薪資負成長牽制家庭支出，不過，目前市場樂觀看待明年春鬥工資談判，有望帶動良性消費循環。
當日本經濟擺脫通貨緊縮、公司治理得到改善，公股銀認為，加上2024年1月日本實施新的小額投資免稅制度（NISA），將助日本股市攀升，市場更樂觀預期，日經平均指數有機會突破1989年的歷史新高38,915點。
近期日本自民黨內爆發政治獻金風暴，帶來日本國內的政治不確定性，也壓抑了日股及日圓表現。不過，日本政府為挽救下滑支持率，積極釋出各項經濟對策，市場看好可穩定通膨與支撐景氣。
公股銀表示，由於日本企業獲利能力強，也願意進一步加薪，有助創造良性的消費循環，而日本央行貨幣政策循序漸進、日圓緩升，金融環境趨於穩定，讓日股表現值得期待。目前來看，日股的股價淨值比（P/B）僅1.27倍，也遠低於美股的4.36倍。
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