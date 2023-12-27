台股科技、電子族群2023年走強，台股科技型基金績效亮眼。投信表示，AI仍會是2024年市場主旋律，隨新型應用與需求陸續問世，受惠族群有機會擴大；且隨景氣落底復甦，產業面也將迎來曙光，台股科技、電子族群表現空間有望延續，建議投資人可定期定額布局台股科技基金，掌握長期商機。
據Lipper統計至12月22日，台股科技基金近半年平均報酬為11.36％，統一奔騰、瀚亞高科技、安聯台灣科技、富蘭克林華美高科技、富邦科技為前五強。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，據IMF預估，新興國家2024年經濟成長率仍可維持高成長，台灣經濟成長率有機會達3％。AI依舊是生產力循環主軸，2024年其他產業亦復甦，整體盤勢可維持偏多操作。AI類股方面，預估不同受惠公司將會出現，將從雲端族群拓展到邊緣運算等類股。基期較低的電腦周邊投資機會也浮現，尤其PC復甦力道會較為強勁，AI PC也將於2024下半年問世，換機潮有望提升需求量，相關類股均可關注。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，科技產業走出谷底，迎來榮景，晶圓代工龍頭台積電在法說破除市場對科技產業後市的疑慮，此外，美國科技大廠INTEL、AMD、Qualdomm、MTK等展望顯示，PC及手機景氣走出谷底，庫存已經趨於合理水準。
沈建宏表示，AI成長性更是驚人，AI晶片龍頭輝達今年的財報成績驚人，今年第三季每股獲利4.02美元，是去年同期0.58美元的6.93倍，主要關鍵正是受惠AI的旺盛需求。另根據研究報告，生成式的AI市場規模將從去年的400億美元，暴增到2032年的1.3兆美元。在PC、手機、AI等需求同步大增下，科技股2024年展望樂觀，台股科技基金後市看俏。
日盛高科技基金研究團隊表示，美國聯準會預計於2024年底降息至3.75％～4％，較當前的5.25％～5.5％降息6碼。若聯準會進入降息循環，利率敏感度高的科技股受惠程度較大，資金也可能從美國流入新興市場，兩項趨勢都對台股與科技股有利，目前觀察2024年基本面最強勁的類股仍為AI類股。
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