盤勢分析：台股12月中放量突破17,516高點向上，再創17,743點今年反彈高點，如同突破17,463高點一樣，追價量能減弱下，大盤未明顯轉強上攻，又拉回陷入量縮震盪走勢，但低檔守住月線後再攻堅，小幅突破17,743高點，9周KD攀升至80以上，中期震盪攻堅格局不變，不過成交量萎縮，月均量又轉緩降，中期攻堅動能減退，日RSI及9日KD值在50至80間震盪，大盤突破高點後，偏向震盪區間上移。
11月月K線拉放量中長紅，小幅突破18,619高點和17,463高點連結中長期下降線壓力，月RSI及9月KD值略轉折交叉向上，出現中長期整理後轉強走勢，但12月漲勢無以為繼，月K線至今為小紅型態，9周KD值雖上升至80以上，不過是緩漲及橫向震盪形成，遠不及美股四大指數的9周KD值是一路上漲形成高檔鈍化強勢，顯示突破向上的力道不強，大盤中期雖攻堅，但進入高檔實質壓力區，仍需震盪補量消化上檔賣壓。
指數創今年反彈高點後，季線向上突破半年線形成黃金交叉，月線、季線、半年線和年線再度形成多頭排列架構，中長期走勢看好。
但短中期累積漲幅大，短線可能震盪或拉回，如11月20日月線和季線形成黃金交叉後，指數由17,421高點拉回至17,133低點，在17,133點至17,516點間橫向震盪二周多，才在美股大漲帶動下，由台積電領軍上漲，突破短中盤局向上，顯示中期或中長期均線轉多頭排列後，短線會震盪或拉回乃技術性常態，但震盪整理後會再攻堅。
美通膨明顯減緩，美聯準會升息周期結束，明年開始降息，美10年期公債殖利率大幅拉回下，美股市債市齊揚，和台股關連性高的費半指數已創歷史新高點，AI指標股也表現強勢，紛紛創今年或歷史高價，但台股AI族群除AI PC和部份AI邊緣運算個股外，走勢大都偏弱，相對美科技股表現弱勢，在電子類股相對低基期個股大都輪漲後，整理已久的AI族群能否輪漲轉強，是大盤能否補量續攻的觀察指標。
操作建議：指數目前延著月線向上、緩步震盪趨堅，17,421高點和17,743高點連線為上檔壓力，慢慢上升近萬八關卡，短期暫看月線至萬八間震盪，年底行情延續至元月行情，不過盤面呈現類股及個股快速輪漲走勢，相對低基期、籌碼面穩定的個股快速輪漲也快速拉回，選股操作難度高。
如仍欠缺續漲性強的強勢族群領軍，建議操作不宜過於追高短線漲幅大個股，待回測支撐時再低接，或是留意低基期個股輪漲，中期逢回布局元月行情。
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