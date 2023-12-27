旺宏(2337)攜手IBM搶攻AI商機，26日董事會決議通過與IBM進行企業級固態硬碟存儲之合作開發計畫，並於12月31日起攜手合作，為期三年，IBM將支付研發費用及權利金。旺宏並未透露權利金規模。

旺宏獲投信連六買，累計買超1.17萬張，26日股價重返30元整數大關，以30.9元收盤、上漲1.31％。

隨生成式AI成顯學，記憶體需求同步增溫，法人指出，台廠在新型記憶體進展，PCM(相變化記憶體)方面有旺宏與IBM持續合作研發近20年，IBM並於8月及10月分別發表處理器及AI晶片將搭載的相變化記憶體；MRAM(磁阻記憶體)方面，恩智浦與台積電合作，將推出16奈米車用嵌入式MRAM，預計於2025年初期產品樣品提供給主要客戶；RRAM (可變電阻記憶體)方面，力旺的RRAM IP已通過聯電22奈米超低功耗的可靠度驗證。

IBM 8月亮相的全新IBM Telum處理器細節，該處理器增加深度學習推論 (Inference) 能力引入企業工作負載，10月底亦發表模擬人類大腦運作，號稱效能超越4奈米GPU的AI推論晶片NorthPole。據指出，旺宏與IBM共同合作開發SSD技術及產品，對公司技術及產品競爭力有正面影響。

NorthPole晶片適合邊緣運算商機，採用12奈米製程，於800平方毫米上安置了220億個電晶體，擁有256個核心，於8-bit精度下每核心每個周期可執行2,048次操作，不須採用液冷式散熱，只需要風扇與散熱器即可達成冷卻的效果。

IBM強調與其他電腦晶片設計上不同，在於所有記憶體都在晶片上，不必額外連結記憶體，就可以提高AI推論能力，適合即時處理大量資料的邊緣應用。

IBM與旺宏早自2004年開始合作開發相變化記憶體，期間英飛凌一度加入合作聯盟，但英飛凌之後退出，IBM及旺宏始終維持合作，持續投入研發。雙方以三年為一期，期滿後雙方視狀況再簽訂新共同開發合約。