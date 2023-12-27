半導體產業是全球必爭之地，台積電與韓廠三星在先進製程領域競爭激烈，韓媒撰文指出，日本正成為全球半導體供應鏈產業的強力競爭者，該產業的變革速度比以往任何時候都快，「南韓可能在未來10年內被日本超越。」

文章指出，日本透過提供半導體製造公司投資成本高達近50%的補貼，來吸引本地和外國公司設廠，包括美光位在日本廣島的DRAM工廠，獲得日本政府39%的投資資金，成本競爭力因此提升5-7%，並確保額外5-7%的產能。專家分析，美光可能會利用其在日本的生產基地，威脅韓廠三星和SK海力士的地位。

至於台積電熊本一廠投資額則獲得41%日本補貼，成本競爭力提升了10%。日本政府更計畫將補貼率提高至50%，以具體落實台積電在日本蓋兩座代工廠的計畫。

此外，日本也促進國​​內企業發展，其中半導體已指定為「特別重要的材料」，各種形式的支援被注入到國家晶片隊Rapidus和鎧俠（Kioxia）等公司。

報導提到，相比之下南韓並沒有針對半導體設施投資的現金支持政策，3月國會通過《特別稅收限制法》修正案後，韓國跨國公司設施投資的稅收抵免率，從8%提高到15%。因為南韓的企業稅率和最低稅特別高，對企業的投資吸引力低於其他國家。

日本半導體業曾因太強盛被美國打壓，在1980年代後半期，美日雙方簽署對日本不利條件的《日美半導體協定》，形同美國向日本發動半導體貿易戰。當時美國不斷要求日本半導體開放市場，並遏制對美出口，日本企業因此逐漸喪失競爭力，市占也下降到1成左右，因為美國在某種意義上施加壓力的原因，後來日本走錯了路導致了衰退。