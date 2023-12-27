IC設計公司神盾（6462）26日舉辦法說會，董事長羅森洲對2024年營運表現充滿信心。神盾新品持續導入客戶應用，包含屏下指紋辨識、P Sensor（近接感應器）、TOF（飛時測距）IC等；此外，非指紋辨識IC產品已獲客戶認證、今年已續出貨，明年TOF模組也將量產。
神盾集團旗下安國跨足矽智財（IP）市場，股價自10月35元附近大漲至日前高點120.5元，漲幅以倍數計算；法人估算，神盾持有安國2萬張，帳面貢獻16億元，相當於挹注神盾潛在利益達二個股本。不過法人也提醒，安國五～六個案件明年才會進入設計定案（Tape out），後續效益需持續觀察，應回歸神盾本業營運。
受惠手機市況回溫，神盾分析，陸系手機旗艦新機暢銷，小米、vivo、OPPO追單追料，近期量能有所回升，主要來自先前IC廠嚴控庫存去化，導致備貨量過於保守，出現短期供給缺口，屏下光學指紋模組已調整價格，明年備貨目標相對樂觀。
神盾積極布局新品，營運漸收成效、進入量產，明年新品百花齊放。其中，P sensor、指紋辨識IC及Edge AI等獲得韓系客戶採用，分食既有供應鏈之市場。
AI也是神盾重要布局領域，與力旺共同發表之AI類比感測晶片，結合神盾既有的感測器搭配演算法，和力旺的NVM（非揮發性記憶體），發展低功耗指紋辨識IC、提高生物辨識精準度，持續獲得政府補助。
另Edge AI產品應用於NB，採用的ToF感測和P sensor，智慧偵測使用者狀態，重點在於功耗相當低。神盾指出，相關產品已於第四季量產，將趕上明年AI PC換機潮。
神盾主要於台積電、三星及部分陸系晶圓廠投片。供應鏈透露，相較於過往將有倍數的投片量成長，明年貢獻業績，新品導入順利的話，榮景可望延續至2025年。
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