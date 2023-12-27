＊股東臨時會：麗臺、麗豐-KY、尚茂、新穎生醫、雲豹能源、通用幹細胞*

＊除權息：立康

＊法說會：宏易、福邦證、基泰、欣巴巴、寶得利、華冠、光罩、寶徠、科風、豐祥-KY、佳龍、聿新科、東洋、強生製藥、昇貿、盛餘、誠美材、天宇、宅配通、新保、浪凡、華冠、昇華、數字、盟立、耀登、遠百

＊注意股票：五鼎、新鋼、昶虹、世芯-KY、迎廣、明輝-DR、力旺、慕康生醫、系微、安國、凱碩、來思、創業家

＊降融資比率一成及提高融券保證金一成：智冠

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