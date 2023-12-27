元大期貨（6023）及元大金控集團響應金管會「數位身分認證及授權」主題業務，迎來一項重大的數位轉型，於今年8月重磅推出「元大FIDO資料共享暨身分認證系統」，採用金融行動身分識別聯盟制定之金融FIDO技術標準，領先業界推出「開戶自動帶入資料」、「元大集團資產總覽」兩大服務，用戶可以在「元大行動銀行APP」、「元大證券投資先生APP」、「元大人壽iCare APP」、「元大基金先生APP」平台上，查看其在「銀行、證券、人壽、期貨、投信」之資產總覽明細。
意味著用戶無需逐一登入不同的APP，即能有效地在其中一個平台上即時掌握元大集團內的資產情況，更提升客戶安全及便利的金融服務體驗。
如何開啟快速有效率的開戶體驗？用戶只要持有臨櫃申辦之元大銀行晶片金融卡，透過元大銀行「元大e櫃檯」、「元大FIDO」APP搭配讀卡機進行註冊後，即可於元大金控集團各子公司數位平台享受便利安全的應用服務。用戶在申請開立元大的「證券戶、期貨戶、投信戶」或者是註冊「人壽網路會員」時，只要用戶註冊過「元大FIDO」，即可將存儲於元大銀行的基本資料自動帶入開戶欄位。
元大期貨串聯「元大FIDO」，在客戶輸入身分證字號後，系統即可辨識客戶是否已成功註冊「元大FIDO」，若已註冊，則客戶即可利用「元大FIDO」APP進行身分驗證，並授權帶入資料，相較過往期貨開戶快速省略18個步驟，效率大幅提升85％，更降低因為資料輸入錯誤而衍生出的風險及不便。在不斷變化的金融市場中，元大集團積極投入數位轉型服務，資安防護全面大升級，「元大FIDO」為集團數位轉型的重要里程碑，未來亦將持續發展精進，推出更多跨領域應用！
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