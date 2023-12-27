2023台股封關進入倒數，26日在大型權值股撐盤下，IC設計族群再聚人氣，聯發科（2454）重登千元，也帶動IC設計族群上揚，法人表示，隨著庫存的持續去化進行，到今年第四季，IC設計族群的庫存天數將回歸正常水準，觀察市場對未來景氣持樂觀看法。

據法人預估，第四季IC設計的庫存天數將回歸過往正常水準，相關廠商指出，陸系品牌手機回補庫存潮將延續至第一季，PC的相關晶片拉貨也隨著AI需求回復常態，伺服器明年第一季將啟動拉貨需求。其中IC設計指標的龍頭廠聯發科昨攻回千元大關，重回台股第12檔千金股，法人表示，聯發科基本面殷實，第四季天璣系列手機晶片拉貨動能強勁，陸系品牌拉貨動能，將延續至明年第一季，受聯發科突破1,000元大關，更帶領IC相關個股輪漲，包括：笙科、笙泉漲逾7％，通嘉、九暘漲逾5％，南亞科、華邦電、驊訊、凌陽、亞信、揚智漲幅也有1～3％。

統一投顧董事長黎方國表示，盤面上觀察，年底集團股在法人作帳下行情明顯，同時類股輪動快速，雖然外資休假，由內資主導，但是股票追價的氣勢還是有，多頭行情仍是續強，例如前幾天全面大漲的AI股，由基期較低的IC設計股補漲，代表台股進入多頭格局。