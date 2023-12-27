2023台股封關進入倒數，26日在大型權值股撐盤下，IC設計族群再聚人氣，聯發科（2454）重登千元，也帶動IC設計族群上揚，法人表示，隨著庫存的持續去化進行，到今年第四季，IC設計族群的庫存天數將回歸正常水準，觀察市場對未來景氣持樂觀看法。
據法人預估，第四季IC設計的庫存天數將回歸過往正常水準，相關廠商指出，陸系品牌手機回補庫存潮將延續至第一季，PC的相關晶片拉貨也隨著AI需求回復常態，伺服器明年第一季將啟動拉貨需求。其中IC設計指標的龍頭廠聯發科昨攻回千元大關，重回台股第12檔千金股，法人表示，聯發科基本面殷實，第四季天璣系列手機晶片拉貨動能強勁，陸系品牌拉貨動能，將延續至明年第一季，受聯發科突破1,000元大關，更帶領IC相關個股輪漲，包括：笙科、笙泉漲逾7％，通嘉、九暘漲逾5％，南亞科、華邦電、驊訊、凌陽、亞信、揚智漲幅也有1～3％。
統一投顧董事長黎方國表示，盤面上觀察，年底集團股在法人作帳下行情明顯，同時類股輪動快速，雖然外資休假，由內資主導，但是股票追價的氣勢還是有，多頭行情仍是續強，例如前幾天全面大漲的AI股，由基期較低的IC設計股補漲，代表台股進入多頭格局。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：