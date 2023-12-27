暌違四年，台北新車暨新能源車特展將於28日登場，參展台廠以台達電（2308）、微星（2377）主打的電動樁為主，而在場外在車用市場的競爭更為激烈，電子大廠力爭車用鏡頭、智慧座艙、電池等新能源車零組件商機。

台達電本身就是電源管理的龍頭，因此這次以充電樁參加汽車展，令人意外的是，板卡廠微星，也推出充電樁參展，讓微星股價連拉三根紅K棒。

不過在場外，車用競爭更加激烈，例如毅嘉，推出車用軟板和智慧操控設備，連拉三根紅K。積極衝刺電動樁還有本周熱門的仁寶，仁寶股價26日一度衝高到39.6元。

電動車需要大量鏡頭偵測，一台車需要的鏡頭量，是手機的4到5倍，包括大立光子公司大根、先進光、今國光、亞光等，都從手機轉向車用。

盈利投資公司董事長鍾國忠認為，車用產品是未來發展的趨勢，各家車廠都要開發出達到市場要求的產品，並且盡快成為Tier 1，才能真正掌握訂單。

鍾國忠表示，電子業轉進車用的廠商，明年應該都會有不錯的成績，不僅產品做出來，而且也把上下游都串連起來。智慧座艙、充電樁、電池等領域，有些還需要政府政策推動，才能快速成長。

台股資深分析師連乾文指出，今年前三季全球電動車成長39％，雖然是成長性很高的產業，大家都積極擴廠，但是中國大陸新能源車產能利用率只有52％，而且價錢壓得非常低，使得新創車廠難有發展空間，如比亞迪雖然賣得多，但每輛車只賺1萬元人民幣。