外資回補低基期股

迎接2024年美國降息潮，熱錢湧入台灣，新台幣對美元連二個月升值，外資11月以來買超台股3,518.56億元。鑑於接近亞洲農曆假期，新台幣升值趨勢延續，台股攻萬八可期，外資部分資金鎖定陽明（2609）、中鋼（2002）等股價低基期布局。

統計26日台股仍有達673檔股價在年線之下，比重約37％，市值前十大有鴻海、台達電、台塑化、南亞、台塑、中鋼、合庫金、第一金、台化、中租-KY等。台股即將上攻萬八，外資持續加碼，26日買超台股逾180億元，押寶2024年台股行情可期。

台新投顧副總經理黃文清認為，外資近期將部分資金鎖定股價低基期布局，考量風險低、報酬率高、高股息等的優勢。

統計外資近五個交易日買超的年線以下個股有陽明、中鋼、萬海、力積電、景碩、大成鋼、彩晶、世界、南電、新光金、遠雄、中光電等。

陽明及萬海為貨櫃航運業者，在紅海危機之前面臨供過於求的產業窘境，股價也長期在年線之下徘徊，不過紅海危機從上周開始登場，業者成功將低迷運價拉抬，以目前歐美航線的運價來看，已順利擺脫虧錢載貨，該利多大幅提振股價及營運。

外資近五個交易日大舉回補陽明及萬海99,431張及16,567張，兩檔在上周股價一度回升至年線之下，因馬士基宣布將重啟紅海航行，拖累兩檔股價再度跌落在年線之下。

法人認為，股價跌落在年線以下，代表著產業前景疲弱，但也意味著股價低迷許久，介入風險不高，如近期飆漲的宏碁股價盤整許久，近期暴漲30～40％，報酬率可觀。

隨著台股即將挑戰萬八，處於高檔區，再加上總統大選在即，預期在此之前台股指數將維持於平穩的水位，操作台股不易，因此外資的資金已開始回補股價落後的個股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，俄烏戰爭有望在2024年停火，重建商機龐大，鋼鐵、塑化等將會重回法人的布局名單中，外資近期買超的鋼鐵股有中鋼及大成鋼。