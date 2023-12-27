【時報-台北電】外匯評論：

1.USD/JPY

日本政府週二公布11月求才求職比降至1.28，但經季節調整後的失業率持平於2.5%，並據日本央行(BOJ)數據顯示，11月日本企業對企業服務生產者物價指數較上年同期漲幅穩定在2.3%，支撐BOJ認為服務價格上漲將開始取代成本推動型通貨膨脹及成為價格上漲關鍵驅動力的觀點，有助於可持續實現2%的通貨膨脹目標，而且BOJ總裁植田和男上任不到一年，就政策前景發表的評論已經兩次讓市場措手不及，其在國會的言論刺激市場預期BOJ最早可能在12月結束負利率，導致債券收益率和日圓匯率飆升，提供日圓支撐，在聖誕節假日清淡的交易中，推低美元兌日圓匯價至142.08低點。

隨後前BOJ審議委員政井貴子對路透示，BOJ總裁植田和男必須改變其溝通風格，避免讓市場誤以為BOJ即將退出超寬鬆貨幣政策，更認為考慮到每位委員鴿派的言論及政府對經濟的評估，很難相信BOJ會像市場預期般在明年1月或4月迅速改變政策，令日圓承壓，並據美國聯邦住房金融局(FHFA)報告10月房屋價格較前月漲0.3%及較去年同期上升6.3%，而且標準普爾(S&P)發布Core Logic/Case-Shiller全美房屋價格指數顯示，10月房屋價格較上年同期上漲4.8%，為今年以來最大漲幅，表明房地產市場繼續復甦，推升美元兌日圓至142.63高點。預估今日美元兌日圓支撐於142.00-20，阻力於142.80-143.00。

2.EUR/US

美國11月物價為三年半來首次下降，通貨膨脹率進一步下滑至3%以下，強化美國聯邦準備理事會(FED)明年初降息的預期，並據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，交易商認為FED於明年3月降息的機率為85%，令美元受阻，而且中國國有銀行陸續宣布年內第三次存款降息，並繼工商銀行後，農業銀行、中國銀行及交通銀行亦跟進，再次激發市場對中國政府採取進一步貨幣寬鬆措施的臆測，昨日激勵紐元升至五個月新高，澳幣亦徘徊於五個月高點，扶助歐元兌美元穩守1.1007低點。

隨著歐洲主要市場仍處於聖誕節假期休市，但相較於FED將很快降息的押注升溫，近期歐洲央行(ECB)官員鷹派的發言令歐元獲得支撐，兌美元上漲至1.1044高點。預估今日歐元兌美元阻力於1.1040-60，支撐於1.0960-80。

3.GBP/US

以色列和哈馬斯的衝突仍在持續之際，伊朗支持的胡塞武裝對船隻襲擊，擾亂全球航運和貿易，加劇中東地區的緊張局勢，削弱市場承擔風險的意願，週二打壓英鎊兌美元至1.2681低點。隨著歐洲大部分主要市場仍休市，導致交易冷清及流動性低，但市場認為英國央行(BOE)比FED更偏鷹派壓抑美元，推動英鎊兌美元觸及1.2730高點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2720-40，支撐於1.2640-60。(遠東商銀外匯保證金交易提供)

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