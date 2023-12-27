近6年前10月 外幣保單銷售情形

宣告利率拚不過各國央行升息速度，2023年外幣保單銷量銳減，前十月美元保單新契約保費僅68.56億美元，年減42％，外幣保單新約保費合計約新台幣2,253億元，創2018年有統計以來新低量，且占同期新契約保費的39.6％，亦是近四年新低，預估全年外幣保單占比約在40％邊緣。

前十月外幣保單新契約保費收入2,253億元，年減1,643億元或42％，其中傳統型賣得比投資型好，傳統型保單前十月銷售1,670億元，相較於去年同期賣2,679億元，年減1,009億元或38％，而投資型前十月僅賣出583億元，不及去年同期賣逾1,218億元，年減高達52％。

外幣保單主要以美元保單銷售為大宗，因美國聯準會去年至今年持續升息，且將維持利率高檔一段時間，今年美元匯率走強，擁有新台幣的保戶換匯成本大增，而擁有美元的保戶則多轉向高利定存或高利美債，美元保單銷售低迷。

前十月美元保單新契約保費收入為69億美元，較去年同期賣超過119億美元，年減50億美元或42％，投資型更受到金融市場波動影響，保戶呈觀望態度，前十月僅賣出15億美元，年減21億或58％；傳統型賣超過53億美元，年減30億或35％。

外幣保單占比持續創低。前十月外幣保單占整體新契約保費收入為39.58％，較前9月的38.99％再下探，7月時就已跌到39.3％，6月為41.6％。金管會主要從2018年有正式統計，近五年前十月佔比新高為2022年的57.97％，2021年前十月佔比為57.22％，2023年罕見低於40％之下，預期2023年全年占比難如往年在4～5成之上。

2023年國壽帶頭推出兩張澳幣保單，加上當地景氣回溫，投資人預期澳洲經濟將好轉，推升澳幣投資型保單買氣，前十月澳幣投資型賣出5.15億澳元，年增高達3.9倍，傳統型續衰退7％，澳幣保單前十月賣出5.72億澳元，年減從雙位數，10月暴增到2.45倍。

人民幣保單受大陸經濟衰退影響，前十月新契約保費收入為人民幣0.94億元、年減59％，其中以投資型年減近63％最多，傳統型也年減20％。