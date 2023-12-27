伺服器導軌廠川湖（2509）2023年營收逐季墊高，隨伺服器庫存去化順利，加上AI伺服器貢獻放大、新伺服器平台出貨增溫，法人看2024年第一季營運為全年谷底，第二季有機會回到單季20億元的營收規模，下半年有望重返營運成長。
市場看川湖第四季的產品組合會是全年最好的一季；法人預期第四季營收可季增三成，營收將來到2024年高峰，而在產品組合優化下，第四季營業利益也可望提升，不過受11月新台幣兌美元升值影響，第四季預估將認列較大筆匯兌損失。
以AI GPU為主的新科技潮流開展，AI產業勢不可擋，將帶動伺服器相關產業的蓬勃發展，川湖在全球AI導軌的市占率將超越5成以上，正面看待2024、2025年新平台及AI產品的成長性。
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