再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）近期傳聞有望成為台積電（2330）2奈米鑽石輪的獨家供應商，市場預期，隨著半導體景氣加速復甦，2024年營運有望重返成長軌道。
中砂11月營收5.27億元，月減4.81％、年減1.35％；法人估12月營收將較前月回升，第四季營收與前季持平，2023年獲利有望保持歷年相對高檔，每股純益估可達6.5元以上。
中砂旗下三大產品線中，以鑽石碟能見度最為清晰，主要產品為砂輪、鑽石碟、再生晶圓等，砂輪、鑽石碟兩大產品主要功用為半導體晶圓材料的移除及平坦化，能有效幫助客戶提升產品良率，產品被大量應用在半導體產業的晶圓製造領域，隨著iPhone15上市，台積電的3奈米晶片開始大量出貨，預估中砂在3奈米鑽石碟的市占率約7成。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：