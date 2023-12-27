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再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）近期傳聞有望成為台積電（2330）2奈米鑽石輪的獨家供應商，市場預期，隨著半導體景氣加速復甦，2024年營運有望重返成長軌道。

中砂11月營收5.27億元，月減4.81％、年減1.35％；法人估12月營收將較前月回升，第四季營收與前季持平，2023年獲利有望保持歷年相對高檔，每股純益估可達6.5元以上。

中砂旗下三大產品線中，以鑽石碟能見度最為清晰，主要產品為砂輪、鑽石碟、再生晶圓等，砂輪、鑽石碟兩大產品主要功用為半導體晶圓材料的移除及平坦化，能有效幫助客戶提升產品良率，產品被大量應用在半導體產業的晶圓製造領域，隨著iPhone15上市，台積電的3奈米晶片開始大量出貨，預估中砂在3奈米鑽石碟的市占率約7成。

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