聚陽、王品熱門權證
聚陽、王品熱門權證

進入歐美及亞洲農曆春節的消費旺季，成衣紡織廠聚陽（1477）、餐飲龍頭王品（2727）營運受惠，法人並看好王品2024年獲利將有雙位數成長。

聚陽前三季每股稅後純益（EPS）12.72元，優於2022年同期，法人估計聚陽全年EPS約16.1元。展望2024年，聚陽接單順暢，2024年第一季訂單接滿，第二季接單續揚，美系最大客戶Old Navy成長相當明顯，Target庫存水位十分健康，拉貨動能提升，第四大客戶Dick’s Sporting Goods成長動能最強，維持強勁成長，美系客戶全面回歸成長。

聚陽的日系客戶將大舉進軍美歐市場，拓展據點，聚陽為最大供應商將全力支持，2023年下半年日系客戶銷售穩健，訂單雙位數以上成長，2024年可望維持雙位數以上增長。此外，2024年巴黎奧運登場，可望帶動整體服裝下單力道，後續補單動能可期。

王品在台灣地區拓點腳步不停歇，2024年將維持35～50間的門店增加數量，法人推估王品2024年的營收及獲利將雙位數成長。

由於基期及開店時間因素，王品的季度營收獲利年增率表現將呈現先蹲後跳走勢：2024年第二季年增率將個位數增長，2024年第四季年增率將呈現高雙位數增長，成長動能延續。

王品前三季EPS為13.55元，法人估計全年EPS達16.8元。2024年展店依舊積極，推估2024年營收將年增12％以上，EPS將超過20元，達21.95元。

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