時序進入歲末年終，展望面板產業後市，雖然全球電視市場訂單能見度偏低，預估2024年首季前TV面板報價將「易跌難漲」。隨品牌廠庫存去化、奧運、歐洲盃等大型賽事登場，預估全球電視需求2024年第二季起增溫，友達（2409）、群創（3481）等面板廠可望受惠，營運動能轉佳。
展望2024年，雖然電視品牌廠基於改善獲利表現考量，預計將加速結束銷售欠佳機種，但奧運、歐洲盃足球賽等大型運動賽事有助於刺激需求，全球電視出貨將轉為年增0.2％。預估全球電視需求將自2024年第二季開始增溫，下半年動能則隨旺季增溫，2024年第一季出貨為全年低點。
友達長線營運策略為「雙軸轉型+1」，雙軸轉型重點為集中資源發展高階、高附加價值的面板產品線，且重心在持續布局次世代顯示技術，建立完整上下游生態鏈；並以顯示器技術為核心，結合AIoT應用，提供各種垂直領域之解決方案，預料在面臨中國同業龐大產能規模威脅下，此長線營運策略將有助於在激烈競爭的產業環境中提高業績穩定性。
另群創近年營收主力TFT-LCD面板的整體發展空間持續遭受OLED面板侵蝕，群創藉由開發mini LED backlight等新技術以提升TFT-LCD面板產品競爭力，公司認為此一產品線在車用市場的發展最具利基性，並最看好一體化車用顯示面板衍生商機。
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