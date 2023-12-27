瑞昱、智邦熱門權證

瑞昱（2379）多元題材陸續發酵，2024年重回成長軌道，智邦（2345）高階800G樣品與客戶共同開發，展望優於2023年。

瑞昱前三季每股稅後純益（EPS）為13.59元，表現低於2022年同期，第四季為PC營運淡季，乙太網及交換器需求偏弱，估計單季營收將季減3.5％。瑞昱的題材多元包括有車用、伺服器等，AI PC帶動規格升級及換機需求成長，法人上調2024～2025年營運獲利的預期，EPS將分別達25.13元及31.25元。

瑞昱車用乙太網已量產五年，獲得原廠的青睞並釋出車用乙太網以外的產品訂單，瑞昱預估2025～2026年影像、音訊、藍牙及WiFi等解決方案將量產。

Intel預估2028年PC市場中AI PC占比將提升至8成，Edge AI市場規模達4,450億美元，預估未來兩年搭載x86的AI PC出貨將超過1億台，Meteor Lake推出可望啟動AI PC行情並帶動PC換機潮，瑞昱PC營收比重逾3成，並提供Ethernet controller、WiFi／BT controller等，將受惠升級、換機潮。AI PC趨勢有利於瑞昱的評價提升。

智邦競爭優勢在長期與歐美日韓中國等各區域電信營運商、系統業者維繫良好客戶關係，智邦在100G、400G Switch取得領先的關鍵在於供應鏈關係良好以及供貨的穩定性，高階800G的樣品已經在與客戶共同開發當中。

智邦前三季EPS為11.95元，優於2022年同期，法人估計全年EPS達16.53元。展望2024年，基於長期趨勢與資料中心建置、AI、機器學習（ML）趨勢皆有利於智邦營運動能成長，法人估計智邦營收為937.18億元，年增約9％，獲利111.95億元，EPS達20.06元。