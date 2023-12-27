拚毛利率優化，線材廠良得電（2462）鎖定電動車產品、伺服器雲端設備、高端消費電子、環地低軌衛星與綠能儲能設備為未來業績成長的金雞母，其中與緯創攜手合攻的AI伺服器連接線最早發酵，預訂明年首季就將交貨，可望帶動明年營收止跌回升，法人估，明年營收看增5％～10％。
良得電拚增肌減脂，雖然今年前11月營收仍呈年減19.03％，但在產品組合優化下，毛利率卻步步高升，今年第三季毛利率達19.63％、年增近10個百分點，展望未來，良得電表示，第四季因匯損影響，毛利率會稍稍下滑，估約落在18％至19％間，然明年因有新案陸續開案，有助於毛利率持穩，明年毛利率仍以力拚持穩18％～20％為目標。
就各產品別言之，良得電表示，今年前三季訊號連結線營收占比為39％、電腦電源線占27％、電器電源線25％、電動車7％，預估2024年訊號連結線將成長至41％，電動車亦將成長至10％、電腦電源線及電器電源線則微幅下滑至25％、24％，良得電表示，就應用別言之，仍以AI、雲端、IPC成長空間為大。
良得電過去家電產品過度倚賴中國市場，不過去年已成功接獲毛利較高的土耳其訂單，另出貨給亞馬遜的智慧門鈴和智慧音箱成長力道也不弱，初估明年雲端加高端消費電子兩者合計營收占比為22％至23％，明年估可達28％。
良得電明年另一個成長契機則來自低軌衛星，除因躋身Space X第2供應商，可望於明年第二季少量出貨外，亦成功打進今年才剛成功發射的亞馬遜供應鏈，公司低軌衛星出貨剛起步，並未納入明年營收成長目標中。
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