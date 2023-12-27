有「酪梨吐司教父」美譽的澳洲名廚格蘭傑（Bill Granger）驚傳逝世，享年54歲，家屬證實他於耶誕節當天於倫敦的醫院辭世。格蘭傑生前因創立知名連鎖早午餐店「bills」聞名全球，這家店曾被譽為「世界第一好吃早餐店」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，格蘭傑的家人26日於Instagram發文證實，格蘭傑已於耶誕節當天，在倫敦的一家醫院辭世，享年54歲，他過世時妻子及3名女兒在他身旁陪伴。

格蘭傑出生於墨爾本，靠自學學習烹飪，後續成為分店遍布全球各地的餐廳老闆及美食作家，廚師生涯超過30年。

格蘭傑最著名的事蹟是將酪梨吐司發揚光大，並且發展出獨特的澳洲早餐及澳式早午餐風格，因此又被譽為「酪梨吐司教父」。

他生前創立知名連鎖早午餐店「bills」，這家店曾在2002年被《紐約時報》譽為「世界第一好吃早餐店」。

格蘭傑於1993年從藝術學校退學後搬到雪梨，他在雪梨創立人生第一間餐廳「bills」，這間位在街角的咖啡店以提供新鮮風味及早餐聞名。

1999年，格蘭傑與妻子愛略特（Natalie Elliott）開始在海外開設「bills」的分店，如今「bills」在澳洲、英國、日本、南韓一共有19間分店。