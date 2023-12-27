【時報-台北電】因最大鋼鐵消費國中國，最高規劃機構上周表示，已根據十月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，目的用以提振經濟，投資者預期北京當局或將提出更多經濟刺激政策措施的希望，帶動需求前景提升，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。
分析師表示，投資者預期中國將出台更多刺激政策計劃，中國最高規劃機構根據十月宣布的債券發行和投資計畫確定了第二批公共投資項目，中國最大的五家國有銀行上周五降低了部分存款利率，在政府敦促銀行支持經濟之際，提供了降低貸款成本的前景，此外，隨著多數中國鋼鐵製造商，在年末冬季補充原料，目的用以維持接著農曆新年假期期間的生產需求，預計未來幾周鐵礦石需求可能會上升。
終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸128.06美元；62%鐵礦石近月漲0.31%，報每噸136.59美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.05%，報每噸914人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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