教育部體育署在台北松山文創園區舉辦第15屆「體育推手獎」表揚典禮，由行政院政務委員林萬億頒發獎項，感謝企業單位與政府共同攜手推展國內體育運動，今年為長庚醫療財團法人第9年獲頒「贊助類金質獎」肯定，由長庚運動醫學委員會主席楊政達代表受獎。

長庚運動醫學委員會主席、也是桃園長庚紀念醫院院長楊政達表示，長庚醫療財團法人從2014年開始推動「長庚運動醫學公益計畫」，在王瑞慧董事長的支持下，今年已經邁入第10年。照顧對象除個人選手外，還包含國高中學校隊伍，學校校隊學生平日除了學業功課之外，還需鍛練體能與專項技能，配合飲食控制及留意用藥，長庚安排了專責的醫師、防護師、藥師與營養師到校園裡，宣導正確的運動防護、營養與禁藥知識，與教練共同發掘孩子們潛在問題與需求，提供適當且即時的醫療資源協助，今年特別增加了花蓮及台東兩所照護學校，希望能與國家合作深耕體育基層，為這些台灣體壇未來明日之星奠定下良好的基礎，往後的運動生涯發展能加順利、茁壯。

「長庚運動醫學公益計畫」照護選手之一，今年在杭州亞運摘下台灣史上首面亞運女子拳擊金牌的選手林郁婷，也特別出席典禮與長庚團隊一起分享這份榮耀。林郁婷從2019年起接受長庚運動醫學團隊的照護，提到拳擊運動需要強大的爆發力，疼痛受傷已經是家常便飯，很感謝長庚體系一直以來給予支持，只要身體出現狀況，可以很快找到長庚醫療團隊提供專業的醫療協助，讓她在賽場上更能全力以赴與世界頂尖好手奮戰。

楊政達院長強調，長庚運動醫學公益計畫集結骨科、復健科、中醫科、神經外科等10多個相關領域的醫療專業人員及運動防護師共同參與，整合長庚體系各院區資源，從北到南建置照護服務網絡。計畫照護的選手在選手個人、教練、政府、醫院及相關單位的共同努力下，在今年杭州亞運表現亮眼，包含今天與會的林郁婷、體操鞍馬李智凱、空手道谷筱霜及辜翠萍都是長庚運動醫學公益計畫長期照護的選手。

在政府推廣全民運動政策下，國內運動風氣日益盛行，為了服務更多一般民眾，長庚體系在高雄、嘉義、桃園三個院區皆已經成立運動醫學中心，引進各項檢測及訓練設備，聘請專業人員提供一對一運動訓練指導，結合中、西醫醫療，讓照護服務更為升級。