紅海危機又升溫！全球貨櫃海運龍頭地中海航運公司（MSC）旗下船隻，在聖誕節隔天遭胡塞無人機攻擊，讓美國20國聯軍護航成效受考驗。資深分析師表示，基於安全考量，除少數有運回空櫃需求的船隻復航，多數船商都不會跟進，且亞歐線運力大減3成，已有客戶擔心運價再漲，明年Q2的艙位提前至Q1運送，長榮為首的貨櫃3雄Q1淡季不淡，加上股價基期低，展望比多數電子股更樂觀。

MSC在26日確認所屬的United VIII號，從沙國開往巴基斯坦途中，在紅海遭胡塞無人機發射導彈攻擊，所幸無人傷亡，胡塞已承認發動攻擊。美國中央司令部則表示，當時出動戰鬥機、海軍驅逐艦和其他軍艦在紅海擊落胡塞12架無人機、3枚反艦彈道飛彈和2枚巡弋飛彈，人船均安。

但胡塞日前揚言，將持續發動攻擊至以色列停止轟炸加薩走廊止，並警告若聯軍主動攻擊，還將襲擊美國軍艦，即使馬士基率先宣布復航，但多數船商無意跟進，在安全考量下，仍寧願繞道非洲好望角。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，馬士基僅恢復少部分的紅海航線，真正目的是運回空櫃，在安全考量下，也不會有太多船隻加入，加上客戶擔心運價未來再漲，已把明年Q2的艙位提前到Q1運送，貨櫃輪Q1淡季不淡。

未來如果美國復航紅海與胡塞組織爆發正面衝突，恐怕所有航商都得避開紅海蘇伊士運河航線，繞行非洲好望角，將減少亞歐航線約30％運力，形同大幅減產概念，給予航運股充足的上漲動力。

貨櫃3雄自2021年創天價後重挫，長榮融資大減31萬張、陽明11萬張、萬海3萬張，表示散戶籌碼被徹底洗光。

紅海危機使貨櫃輪運價急漲，先行指標的上海集運指數歐洲線期貨在12月15日後1周狂漲54％，當周現貨SCFI歐洲線大漲45％，長榮歐洲線營收佔比38％、陽明37％，都是各航線佔比最高。

歐洲線運價急漲，使長榮、陽明2024年第1季獲利急速拉升，展望比多數電子股更好，但股價基期更低，蔡明彰認為，將形成部分漲多電子股獲利了結壓力，資金轉向航運股。

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