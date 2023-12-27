【時報-台北電】聖誕假期過後，週二美股延續上漲力道，主要指數全數上漲，漲幅介於0.42%至1.81%，其中以費半指數表現最為強勁，另英特爾獲准於以色列建設晶片廠，股價上漲逾5%，可望激勵今日AI PC概念股表現，此外，紅海危機持續升溫，週二有貨櫃船再度遭到攻擊，短期內運價恐持續走揚，貨櫃航運股短線可留意。台積電ADR上漲1.26%，台指期夜盤上漲0.08%。今日為台指期結算日，觀察買權最大未平倉量雖然落在17750點，但有往17800點退守的跡象，今日台股仍可望延續上漲力道，惟上漲空間可能相對有限。
國票投顧預估，台股今日平盤附近開出後，將震盪墊高，盤中走勢應較為膠著，今日應避免積極追價，留意盤面權值股、主流族群表現，以及台股量能變化，作為短線多空依據。
國票投顧指出，台股週二開高走高，終場以一根實體中長紅K不僅持穩於短均之上，且創波段高，有擺脫12月中以來區間整理的態勢。由近期走勢觀察，指數日K連五紅，顯示多方持續佔據主導地位，此外，上週回測月線有撐，意味台股仍處於中期多方格局下，而短均逐漸靠攏，則隱含整理階段告一段落，預期台股將順勢展開波段行情，另輔以技術指標觀察，KD值於週二出現黃金交叉，MACD柱狀體向上，短線上漲力道轉趨強勁，台股持續偏多看待，維持看回不回的預期，仍有高點可期。
國票投顧表示，考量電子股回溫，且在AI PC題材下，AI概念股再度成為市場關注焦點，短線可做為參考標的，此外，盤面上強勢放量且具族群性個股亦可留意，當前可嘗試偏多操作。(編輯：李慧蘭)
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