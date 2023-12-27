【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】聖誕節周末連假結束後，周二美股主要指數全面收高，在聯準會最早可望於明年3月開始降息的預期下，為2023年的最後一周拉開序幕。
市場交投淡靜，但標普500指數仍然觸及2022年1月以來盤中新高，晶片股雲集的費半指數勁揚近2%，表現相對亮眼。
美股三大指數月線、季線和年線可望同步收紅。標普500指數料將創下3年來最大單季漲幅，目前距離在2022年1月創下的歷史收盤高點不到0.5%。
對利率敏感的巨型股和晶片股引領這波升勢。數據顯示美國通膨持續緩解並穩步接近聯準會設定的2%目標，受此激勵，上周五三大指數連漲第8周，均創下多年來最長紀錄。
周二收盤，道瓊指數漲159.36點或0.43%，報37,545.33點。標普500指數漲20.12點或0.42%，報4,774.75點。那斯達克指數漲81.60點或0.54%，報15,074.57點。費城半導體指數漲74.60點或1.80%，報4,207.45點。
標普500指數11大類股全漲，受油價上揚激勵，能源股收漲0.87%，表現最佳；其次為房地產類股漲0.78%。醫療類股和通訊服務類股漲0.22%，漲幅最小。
重磅科技股漲跌溫和，微軟漲0.02%，Alphabet漲0.02%，輝達漲0.92%，Meta漲0.41%，但蘋果收跌0.28%，亞馬遜跌0.01%。
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台股ADR表現不俗，台積電漲近1.3%，聯電漲3%，日月光漲2.51%，中華電信漲1%。
反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲1.24%。
紐約證交所上漲與下跌股數比為3.31：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.25：1。
標普500指數有50檔成分股觸及52周新高、無一創新低。那斯達克指數有222檔成分股觸及52周新高、48檔創新低。
美國交易所成交量總計為99.9億股，過去20日全日均量為125.6億股。
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