【時報-台北電】美股週二在今年的最後一個交易週迎來聖誕老人行情，殖利率持續下跌，推動股市普遍上漲，主要指數皆收漲，Nasdaq指數上漲0.54%，S&P 500指數上漲0.42%，道瓊指數上漲0.43%，晶片股雲集的費半指數勁揚近2%，表現相對亮眼，台積電ADR漲近1.3%，聯電漲3%。

凱基投顧表示，周二台股開高走高、創下新高，終場上漲146.89點，漲幅0.83%，收在17751.73，成交金額萎縮至2264.32億元。櫃買市場開高走高，終場上漲1.84點，漲幅0.79%，收在233.89，成交金額581.18億元。

凱基投顧分析，周二台股開高走高、K線收長紅棒，突破17743高點，短期5、10日均線翻揚，短多或將延續，持續走揚20日均線具強勁支撐。進入年底、外資休假，本周最後幾個交易日台股恐將持續低量，即便指數短多延續，但由於量價、指標皆呈現背離，續漲空間恐怕有限，操作上勿過度追高，宜採回檔逢低留意。在盤面結構部份，電子領先金融、非金電創下新高，聚焦AI PC、面板、IC設計、矽智財IP、半導體封測材料、記憶體製造；非金電焦點仍在航運股，惟貨櫃漲多震盪、散裝上檔壓力仍重，航運股能否續攻，仍然有待觀察。(編輯：龍彩霖)