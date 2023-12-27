【時報-台北電】台股26日在聯發科重返千金股領漲下，集團作帳行情催油門，電金傳權值普漲，指數開高走高，終場指數上漲146點，收17751點，創波段新高。美股最新收盤，聖誕假期過後，四大指數全數收高，其中費半勁揚近2%表現亮眼，台股ADR表現亦不俗，台積電漲近1.3%、聯電漲3%，在美股續漲激勵，台股短線可望續戰新高。元大投顧指出，台股離今年初歷史高點18619點不到900點，但自營商自萬七後，幾乎一路調節持股，除了年底前獲利結帳外，總統大選前降低持股風險應是主因，值得投資人借鏡。短線選股上，政策加持的水資源概念股、下月登場的CES展相關的AI PC供應鏈，以及技術面轉強的矽晶圓與網通類股，具長線保護短線的體質，近期不妨多加留意。

元大投顧表示，美股耶誕節休市，外資也普遍休假，台股26日成交量雖有下滑，但在內資主導下，除機電類股外其餘類股皆呈漲勢。盤面上以玻陶、航運等傳產族群較為強勢，電子股則以醞釀漲價的面板雙雄、記憶體類股，以及仁寶(2324)集團概念股走勢較強，終場加權指數上漲146.89點以17751.73點作收。

美股最新收盤方面，耶誕假期過後，美股交投相對清淡，但押注明年降息的氛圍持續推高股市，其中道瓊指數上漲0.43%、Nasdaq指數上漲0.54%，費半指數上漲1.8%；值得注意的是，葉門胡塞組織周二以飛彈襲擊地中海公司貨櫃船，致使2月交割的WTI原油期貨價格上漲2.7%，紅海地緣政治風險恐成近期多方干擾變數。

元大投顧分析，最受Fed重視的通膨指標-美國核心PCE(排除食品、能源價格的個人消費支出物價指數)，上周末公布11月數據年增率是從10月的3.4%降至3.2%，除了低於市場預期的3.3%，更創下2021年4月以來最低。通膨數據的持續降溫，明年降息機率的升高，金融市場風險偏好的提升，或許為股市本波多頭走勢欲罷不能的主因。不過，目前核心PCE仍達到3.2%，離Fed2%的通膨目標還有不小的差距，美國股市的居高不下，仍需提防耶誕假期過後又有Fed官員出面放鷹降溫，造成股市的波動。

元大投顧進一步指出，「高原攻頂，步步為營」，當股市位階偏高時，對利多反應會比較鈍化，但對利空的反應會比較敏感；自11月初的低點15975點起漲以來，加權指數不到2個月已上漲1700多點，漲幅已超過1成，距離今年初的歷史高點18619點也不到900點，而從大盤站上1萬7千點之後，自營商幾乎一路調節持股，除了年底前獲利結帳的緣故，在明年總統大選前降低持股風險應是主因，值得投資人借鏡。短線選股上，政策加持的水資源概念股、即將於1/9~1/12在美國拉斯維加斯開展「CES2024」相關的AIPC供應鏈，以及技術面轉強的矽晶圓與網通類股，具長線保護短線的體質，近期不妨多加留意。(編輯：即時組)